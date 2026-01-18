La arenga de Arturo Vidal a los afectados por los incendios forestales
El volante nacional envió un mensaje a través de sus redes sociales.
El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal usó sus redes sociales para enviar una arenga a quienes se han visto afectados por los incendios forestales que afectan la zona centro sur de nuestro país y a quienes combaten el fuego.
"Muchas fuerzas a todos quienes han sido afectados por los incendios y mucho aguante a los que están ayudando a combatir la situación", escribió el bicampeón de América.
"Saldremos de esta Chile", añadió.
¿Qué está pasando con los incendios forestales?
Se mantienen 33 focos de incendios en combate a nivel nacional, con una superficie total afectada que alcanza las 24.031 hectáreas.
El Gobierno decretó toque de queda en distintas comunas del Biobío, pero descartó la medida -de momento- en el Ñuble.
El Presidente Gabriel Boric confirmó que al menos 18 personas han fallecido durante la catástrofe.