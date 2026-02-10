Síguenos:
Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo venció a Facundo Díaz Acosta en triunfal debut en el ATP de Buenos Aires

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El siguiente rival del nacional será el brasileño Joao Fonseca, vigente campeón del certamen.

Alejandro Tabilo venció a Facundo Díaz Acosta en triunfal debut en el ATP de Buenos Aires
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 71° en el ranking mundial, venció este martes al argentino Facundo Díaz Acosta (285°) por 7-6(5) y 6-3 en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires.

Pese a la amplia diferencia en la clasificación, el duelo fue más parejo de lo previsto. La primera manga fue sin dudas la más reñida, en donde ambos contrincantes mantuvieron la solidez en su saque y "Jano" reaccionó a tiempo para evitar un quiebre en el décimo juego y se sacó de encima dos puntos de set.

El nacido en Toronto logró finalmente forzar el tie break y aunque exhibió pasajes de fragilidad en su servicio, logró llevarselo por 7-5.

La primera raqueta nacional se vio mucho más sólido con su saque en el segundo capítulo y consiguió un temprano quiebre en el set, lo que le permitió a la postre estructurar un cómodo 6-3 para quedarse con el boleto a la siguiente fase del certamen trasandino.

Ahora en octavos de final, Tabilo tendrá la difícil misión de enfrentar al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado y vigente campeón del torneo. 

El único registro entre ambos tenistas favorece a "Ale", quien se impuso en los cuartos de final del ATP de Bucarest en 2024.

