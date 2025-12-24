Vidal sobre torneo de la Kings League: Ya que no fuimos al Mundial, al menos vamos a éste

El volante de Colo Colo Arturo Vidal será el presidente de la Selección Chilena en el Mundial de Naciones de la Kings League, el cual comienza el 3 de enero. Este hecho generó gran revuelo y polémica en Colo Colo, ya que la pretemporada de los albos comienza el mismo día.

"Ya que no fuimos al Mundial, al menos vamos a éste, así que todos tenemos que apoyar a Chile", mencionó en conversación con Canal 13.

En relación a su participación en el evento de influencers, apuntó que "de momento -será- a la distancia porque seguramente estaremos en pretemporada con Colo Colo, no sé si tendré algún día libre o dos días libres para tener la oportunidad de viajar, pero si no estaremos dando o motivando a los jugadores de acá de la distancia".

Sobre su polémica en Colo Colo declaró que "lo hacen los mejores jugadores del mundo que juegan en equipos de los mejores del mundo. Estos son dos mundos diferentes, uno puede hacer las dos cosas, puede hacer tres cosas también a la vez y eso a veces la gente no lo entiende pero es entretenido, de repente hay que salirse un poco de lo habitual, de estar siempre concentrado, también uno de se puede divertir y hacer todo bien".

La Kings League es una liga de fútbol 7 con sede principal en Barcelona, España. Fue creada por el exfutbolista Gerard Piqué e Ibai Llanos en 2022. Esta competición une dos mundos: El de los futbolistas y el de los creadores de contenidos, quienes mezclan las reglas del fútbol clásico con las de los videojuegos.

Hoy en día la la Kings League ha cobrado gran protagonismo, es por esto que en enero del 2026 se realizará un Mundial de naciones en Brasil: La Kings World Cup Nations 2026.

Arturo Vidal destacó la participación de Chile en la competencia "esperamos que sea una fiesta, ya se ha visto que la Kings League ha andado muy bien en Europa y ahora está en Estados Unidos y en México, entonces tenemos hartas expectativas, por eso nos metimos en ella. Y la idea es hacer partícipe a la gente acá en Chile, porque ya la siguen mucho y hablan muy bien de este evento deportivo".

Vidal contará con la participación del ex futbolista Mathías Vidangossy quien ya debutó en la Kings League.

A lo anterior, el exjugador de Bayer Leverkusen, Juventus, FC Barcelona, entre otros, agregó que "me gusta mucho ser pioneros en traer esto a Chile, es algo importante y no nos podemos quedar atrás".

Chile jugará contra Países Bajos el sábado 3 de enero a las 16:00 hrs. El partido será transmitido por Canal 13 y todas sus plataformas.