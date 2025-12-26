Audax cerró principio de acuerdo con Diego Coelho para ser su primer refuerzo

Diego Coehlo firmó un principio de acuerdo para ser el primer refuerzo de Audax Italiano que tendrá la misión de meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el 2026.

"El día está perfecto para contarles que hemos llegado a un principio de acuerdo con el goleador uruguayo Diego Coelho. El ariete de 30 años viene respaldado por una gran campaña en Cobresal y con casi 50 goles entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Libertadores con equipos nacionales", dieron a conocer los itálicos en redes sociales.

Asimismo, el jugador deberá someterse a los exámenes médicos para convertirse oficialmente en jugador del elenco de La Florida.

Durante su carrera, el uruguayo ha defendido los colores de Nacional, Boston River, Defensor Sporting y Cerro en su país, mientras que en Chile también jugó por Curicó Unido.

Audax Italiano tendrá una dura tarea durante esta temporada al enfrentar a Cobresal por la fase previa de la fase grupos de Copa Sudamericana en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, el día martes 3 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT).