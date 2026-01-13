Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano anunció el fichaje de un habilidoso delantero proveniente de Huracán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se trata de Rodrigo Cabral, de 25 años.

Audax Italiano anunció el fichaje de un habilidoso delantero proveniente de Huracán
Audax Italiano oficializó este martes la llegada del delantero Rodrigo Cabral, quien viene de jugar las últimas tres temporadas en la Primera División de Argentina.

"El extremo Rodrigo Cabral llega a nuestro club proveniente de Huracán de Argentina, aportando todo su talento y experiencia en la Primera División del país trasandino", expresó el cuadro itálico en redes sociales.

"El habilidoso puntero izquierdo de 25 años vestirá nuestra camiseta durante toda la temporada 2026. Rodri destaca por su versatilidad en el ataque, su capacidad para ocupar ambas bandas y su gran habilidad en el regate", añadió.

Cabral se formó en Huracán y tuvo un breve paso por Argentinos Juniors, sumando 148 partidos como profesional, en los cuales sumó 9 goles.

