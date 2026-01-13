Claudio Crespo tras ser absuelto en el caso Gatica: "Doy este triunfo a los carabineros"

Tras conocerse el veredicto que lo absolvió por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en 2019, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo entregó a Cooperativa sus primeras impresiones, calificando la jornada como un hito para la institución policial.

A la salida del Centro de Justicia, el otrora uniformado dedicó el resultado del extenso juicio de 14 meses a sus antiguos compañeros, señalando que la resolución del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago representa un respaldo fundamental a la función que desempeñan diariamente.

Los magistrados fundamentaron su decisión en que la conducta de Crespo se encontraba amparada por la causal de legítima defensa, descartando el delito de apremios ilegítimos.

"Hoy día se hizo justicia. Es un día importante para Chile. Yo este triunfo se lo doy a los Carabineros de Chile. A todos aquellos funcionarios que día tras día, abnegadamente, cumplen con su labor, arriesgan su vida e incluso hoy día su libertad", manifestó el ahora exacusado al dejar el tribunal en medio de una gran expectación mediática.

Durante su intervención, Crespo dirigió duras críticas hacia la labor del Ministerio Público, acusando una supuesta "obsesión" por parte del ente persecutor en las causas derivadas de la crisis de 2019.

"No puede ser que el Ministerio Público esté obsesionado con perseguir a un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones en un episodio tan drástico y triste para la historia nacional como fue el estallido delictual", alegó el exoficial.

Finalmente, Crespo realizó una férrea defensa del actuar institucional durante las movilizaciones, asegurando que "se actuó con profesionalismo". En esa línea, enfatizó: "Carabineros de Chile jamás mató a una persona por el uso de la fuerza ilegítima con armas de fuego, donde haya resultado fallecido un manifestante violento o agresivo".