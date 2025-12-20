Brereton sumó titularidad en el empate de Derby County ante Portsmouth en la Championship

Derby County, que contó con la titularidad del delantero chileno Ben Brereton, continua con su irregular temporada y este sábado se fue con un 1-1 ante Portsmouth del Pride Park Stadium por la fecha 22 de la Championship.

El equipo del atacante criollo sufrió apenas inicio el cotejo, ya que Callum Lang (6') se encargó de abrir tempranamente la cuenta en una maravillosa maniobra donde dejó a dos defensores en el camino para luego definir al ante la mirada atenta del portero.

Posteriormente, los pupilos de John Eustace encontraron el empate con una cuota de fortuna, ya que Brereton encontró libre por la banda a Joe Ward y este llegó hasta línea de fondo para sacar un centro que terminó en autogol de Hayden Matthews (45').