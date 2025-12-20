Posible nombramiento de Quiroz en Hacienda genera conflicto en la derecha

En la primera semana de José Antonio Kast como Presidente electo, distintos nombres suenan para integrarse al gabinete como el de su principal asesor económico en la campaña, Jorge Quiroz, cuyo presunto nombramiento en el Ministerio de Hacienda ha generado polémica al interior de la derecha.

El economista ha generado bastante ruido desde que se integró a la campaña del republicano por su involucramiento mediante asesorías en la colusión de los pollos y de las farmacias.

En ese sentido, el diputado electo y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, en entrevista con Turno, dijo que "sería un disparo en los pies" nombrarlo ministro, pero reconoció que no le corresponde platearle decisiones a líder republicano.

El diputado Cristhian Moreira (UDI) reaccionó a los dichos de su par y apuntó que "no es oportuno que estemos haciendo declaraciones en forma pública de decirle al presidente a quién o no nombrar en su gabinete. Para eso hay conductos internos. Él no ha tomado todavía su decisión".

En una línea similar, el diputado Jorge Alessandri (UDI) destacó que "Quiroz es un tremendo elemento, una persona que puede de verdad devolver a las finanzas públicas la mejoría, tenerlas sanas, tener a Chile menos endeudado para traer inversión, ayudar a controlar los índices macroeconómicos, la inflación, en fin".

"Es el presidente el que los nombra, el Parlamento que los mide por sus triunfos legislativos y el país el que sufre cuando un ministro es malo y celebra cuando un ministro es bueno. Quiroz para mí es de los buenos", sostuvo.

Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Por otro lado, el Presidente electo confirmó que se reunirá con la expresidente Michelle Bachelet, instancia en la que aseguró que le pedirá consejos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad y también por la seguridad.

Asimismo, se espera que aborden la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de las Organización de las Naciones Unidas (ONU). Kast señaló que su respaldo dependerá de lo que convenga más para el país.

"Yo creo que antes de apoyar a la presidenta Bachelet va a haber una seria conversación, porque hay claras diferencias respecto de su rol como presidenta de la República en Chile, pero también en su rol como comisionada de Derechos Humanos, en donde tuvo un rol bastante deficiente", dijo el diputado Frank Sauerbaum (RN).

El parlamentario aseveró que "la conversación tiene que ser franca y directa. Evidentemente, para Chile sería un orgullo tener una persona como un expresidente en Naciones Unidas, pero también hay que reconocer las diferencias ideológicas que existen y se deben poner una serie de condiciones antes del apoyo, estimo yo".

Las declaraciones del diputado RN llega justo después de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó que cree que sería un "tremendo orgullo para Chile" que la Bachelet fuera secretaria general de la ONU.