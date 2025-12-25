Carlos Caszely compartió emotiva foto navideña junto a su esposa fallecida

El exfutbolista nacional Carlos Caszely compartió una emotiva foto navideña para recordar su esposa fallecida, María de los Ángeles Guerra.

"Hace 4 años y parece que fue ayer", escribió brevemente Caszely en redes sociales junto a una imagen en la cual se ve abrazado junto a su amada.

María de los Ángeles falleció el 22 de febrero de 2022, luego de una fuerte lucha contra cáncer a la columna.

Asimismo, el "Rey del metro cuadrado" ha aprovechado cada instancia para recordarla y tenerla presente en su vida, recibiendo miles de comentarios positivos en Instagram.