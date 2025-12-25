Asesinan a joven con arma blanca en San Javier

Un joven de 25 años murió tras ser apuñalado en el cuello durante la madrugada de este jueves en la comuna de San Javier, en la Región del Maule.

Según la información policial, el ataque se registró en el sector de Bobadilla, donde la víctima -por razones que se indagan- fue atacada por otro sujeto con un arma cortopunzante.

Hasta el sector concurrieron funcionarios del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, junto a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros, quienes desarrollan diversas diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

Desde la Fiscalía señalaron que, de forma preliminar, el hecho podría estar vinculado a rencillas entre bandas rivales, antecedente que deberá ser confirmado con el avance de la indagatoria.

"Están en desarrollo distintas diligencias investigativas", informó el subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Hasta el momento no hay sospechosos detenidos.