La Subsecretaría de Seguridad Pública instauró Fuerza de Tarea de Seguridad en el Fútbol

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, estableció la Fuerza de Tarea sobre Seguridad en el Fútbol, instancia técnica y especializada a cargo de los eventos deportivos de fútbol profesional y amateur, que consolida la nueva gobernanza de este deporte y la coordinación interinstitucional de entidades públicas y privadas.

Con reuniones periódicas, la Fuerza de Tarea abordará el proceso de implementación de la Ley N° 19.327 y las necesidades de resguardo, mantención y promoción de la seguridad y el orden público en espectáculos de fútbol profesional y eventos de fútbol amateur, y en particular la estandarización de criterios y procesos operativos en materia de seguridad en eventos deportivos mediante la elaboración de protocolos, directrices, lineamientos y planes de acción.

El subsecretario Collado, destacó que "como ministerio de Seguridad Pública, hemos dado cumplimiento íntegro a la Política Nacional de Seguridad Pública en la conformación de fuerzas de tarea interinstitucionales y coordinadas desde esta cartera. La Fuerza de Tarea de Seguridad en el Fútbol es un paso más para completar la institucionalidad de la Seguridad como política de Estado".

"En el caso del fútbol, la nueva gobernanza presenta dos aspectos novedosos y esenciales para la mejora continua: primero, separa la programación y calendarización de los campeonatos profesionales, que es siempre importante pero es más una instancia técnica, del amplio ámbito de la Seguridad y del cumplimiento de la Ley 19.327 y de la Ley 21.659. Es decir, queda instaurado que será esta Fuerza de Tarea la que velará por definir criterios de seguridad, seguimiento de acuerdos, exigencias y mediciones en el fútbol profesional y amateur como eventos masivos", recalcó.

El gerente comercial y de marketing de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Felipe de Pablo, resaltó que "estamos convencidos de que cuando la autoridad convoca a las distintas áreas que participan del fútbol profesional, se abren espacios de conversación, pero también de compromiso".

"Como ANFP tenemos un compromiso que se inició el año 2022, con mejoras y cambios sustanciales al fútbol profesional, desde crear la gerencia de Operaciones y Seguridad y de generar un Registro Nacional del Hincha, que hoy día está en funcionamiento para todos los clubes de Primera División", destacó.

Por último, declaró que: "Vamos a seguir trabajando para que la institucionalidad establezca criterios para que todos puedan cumplir, y estamos seguros de que este es el puntapié inicial para que podamos seguir trabajando en conjunto en que el sector privado, que hoy día es el fútbol profesional, trabaje de la mano con el público. Es la única manera de poder avanzar: reunirnos y acordar una única línea y un solo camino, que es que la seguridad sea la prioridad en todos los partidos de fútbol profesional".

A su vez, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Luis Marín, relevó que: "Valoramos todas las instancias que busquen solucionar los problemas de seguridad que existen en nuestra actividad. Como gremio hemos sido actores importantes, gestionando iniciativas y realizando propuestas concretas para que nuestro fútbol sea más seguro. Seguiremos en esta línea en todas las instancias a las que nos inviten, teniendo una acción activa".

La Fuerza de Tarea quedó constituida por las subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito y por representantes de los ministerios de Interior, Transportes y Telecomunicaciones y Deportes; Carabineros de Chile, el Ministerio Público, la Asociación de Municipalidades de Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Profesional (ANJUFF).