Asshka Sumathra descarta censura y confirma que improvisó rutina en Viña 2026

La comediante Asshka Sumathra se refirió al abrupto corte que sufrió su rutina en Viña 2026 y descartó haber sufrido una censura por parte de la organización.

En conferencia de prensa la ganadora de "Coliseo" señaló que el corte estaba pactado debido a que había cumplido su tiempo sobre el escenario. "Nunca remato historias y el cierre fue pensado así", indicó Sumathra, que actuó por casi 50 minutos.

"No podemos pensar que el corte es más importante que el resto. La pega está hecha", agregó.

"El libreto tiene una guía y ya estaba todo hecho. Uno como transformista tiene esa apertura de poder dejar que uno fluya. Quienes conocen mi trabajo saben que la improvisación es lo más importante", explicó sobre su actuación.

Además señaló que "todos los artistas tenemos un tiempo destinados y hay que respetar a los artistas que vienen".

La presentación de Asshka Sumathra promedió 2.018.093 de espectadores por minuto con un peak de 2.124.162.