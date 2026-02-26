Síguenos:
Tópicos: País | Servicios básicos | Electricidad

Humberto Verdejo: El 25-F fallaron todas las cosas que no podían fallar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El académico Usach comentó en Cooperativa los avances y los pendientes a un año del "blackout" que afectó al 98% de la población hasta por 10 horas.

Al día de hoy, "desde el punto de vista de infraestructura estamos igual, pero en lo procedimental, probablemente el sistema tendría una mejor respuesta", opinó.

 ATON

Verdejo indicó que, más allá de evaluar el rol del Coordinador Eléctrico Nacional, lo conveniente sería "repensar la estructura completa del sector, porque indudablemente estas situaciones van a seguir ocurriendo: no hay ningún sistema infalible a las fallas".

En portada

A un año del mega apagón que dejó sin suministro a casi 19 millones de personas, el académico de la Universidad de Santiago (Usach), Humberto Verdejo, recordó en Cooperativa que durante esa jornada "fallaron todas las cosas que no podían fallar" en términos de institucionalidad.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Verdejo manifestó que "respecto al año pasado tenemos el mismo sistema. En el fondo no tenemos mayor cantidad de líneas de transmisión; desde el punto de vista infraestructura es lo mismo. Pero desde el punto de vista procedimental, probablemente el sistema tendría una mejor respuesta porque recordemos que el año pasado fallaron todas las cosas que no podían fallar".

"Se han realizado varias auditorías, que en estricto rigor es la herramienta que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional para pedir a las empresas que permanentemente sus instalaciones estén adecuadas para responder de la mejor manera ante las contingencias. Y si existen potenciales incumplimientos por parte de las empresas, el Coordinador por ley debiese hacer la denuncia respecto a la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)", precisó.

El experto añadió que "desde el punto de vista procedimental, el Coordinador ha anunciado al menos 20 medidas que apuntan a esto: a la prevención. Y que eso de una u otra forma debiese brindar al sistema la capacidad de responder de mejor manera, en el entendido que ningún sistema es infalible a las fallas —no existe una bala de plata— pero de acuerdo a la experiencia del año pasado, si existiese una falla similar, el sistema indudablemente debiese responder de mejor manera".

