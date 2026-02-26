Humberto Verdejo: El 25-F fallaron todas las cosas que no podían fallar
El académico Usach comentó en Cooperativa los avances y los pendientes a un año del "blackout" que afectó al 98% de la población hasta por 10 horas.
Al día de hoy, "desde el punto de vista de infraestructura estamos igual, pero en lo procedimental, probablemente el sistema tendría una mejor respuesta", opinó.
Verdejo indicó que, más allá de evaluar el rol del Coordinador Eléctrico Nacional, lo conveniente sería "repensar la estructura completa del sector, porque indudablemente estas situaciones van a seguir ocurriendo: no hay ningún sistema infalible a las fallas".