La U fue citada al Tribunal por lanzamiento de pirotecnia en duelo ante Limache en el Nacional

Universidad de Chile fue citada al Tribunal de Disciplina de la ANFP por las infracciones de seguridad que protagonizaron los barristas del cuadro azul el pasado domingo con el uso de pirotecnia, en el duelo ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, en el cierre de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

De acuerdo al informe del árbitro Fernando Véjar, "al minuto 70 desde la galería norte y codo nororiente, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido".

Lo ocurrido en la cuarta fecha revistió especial gravedad, ya que Universidad de Chile se encontraba cumpliendo la primera de tres jornadas de castigo impuestas por el Tribunal de Disciplina.

Por los desmanes registrados anteriormente ante Audax Italiano, el equipo "laico" tuvo que jugar este encuentro con la galería sur de Estadio Nacional completamente clausurada.

Debido a esta situación, la U deberá comparecer en la sesión de la próxima semana en el Tribunal. La reincidencia en el uso de elementos prohibidos puede poner en riesgo los próximos partidos con aforo reducido ya programados ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena.