AIK de Lucas Assadi sufrió durísima goleada en el cierre de la liga sueca
En contraparte su rival, Kalmar FF, logró salvarse del descenso.
En contraparte su rival, Kalmar FF, logró salvarse del descenso.
La liga sueca culminó su temporada 2026 con la realización íntegra de su última fecha este domingo, que tuvo a AIK y al chileno Lucas Assadi lamentando una abultada goleada como visitante.
El conjunto del futbolista nacional visitó a Kalmar FF, conjunto apremiado con el descenso y que terminó ganando por 5-0 para salvar la categoría.
Assadi ingresó al minuto 73, pero nada pudo hacer para revertir un marcador ya sentenciado con los goles de Carl Gustafsson (24'), Vilmer Tyrén (32', 65') y Kasper Paananen (53'). Además, Abdsussalam Magashy marcó la quinta cifra en los 90+2'.
Así, AIK cerró el torneo en el noveno puesto con 42 unidades, a lejanos 22 puntos del campeón Sirius y a 13 de Djurgarden, que cerró el podio y la zona de clasificación a Conference League.
Respecto a Lucas Assadi, el exUniversidad de Chile culminó su primer semestre en Europa con 11 partidos disputados de 13 posibles y dos asistencias, sin registrar goles.