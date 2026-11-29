La liga sueca culminó su temporada 2026 con la realización íntegra de su última fecha este domingo, que tuvo a AIK y al chileno Lucas Assadi lamentando una abultada goleada como visitante.

El conjunto del futbolista nacional visitó a Kalmar FF, conjunto apremiado con el descenso y que terminó ganando por 5-0 para salvar la categoría.

Assadi ingresó al minuto 73, pero nada pudo hacer para revertir un marcador ya sentenciado con los goles de Carl Gustafsson (24'), Vilmer Tyrén (32', 65') y Kasper Paananen (53'). Además, Abdsussalam Magashy marcó la quinta cifra en los 90+2'.

Así, AIK cerró el torneo en el noveno puesto con 42 unidades, a lejanos 22 puntos del campeón Sirius y a 13 de Djurgarden, que cerró el podio y la zona de clasificación a Conference League.

Respecto a Lucas Assadi, el exUniversidad de Chile culminó su primer semestre en Europa con 11 partidos disputados de 13 posibles y dos asistencias, sin registrar goles.