Cuerpo técnico de Lecce y el corto debut de Matías Pérez: Asumimos la responsabilidad

Fabrizio Del Rosso, asistente técnico de Eusebio Di Francesco en US Lecce, se refirió a la sorpresiva sustitución de Matías Pérez en su debut con el club, tras poco más de media hora en el empate ante Juventus por Serie A.

La jornada fue bastante ingrata par el mundialista sub 20, quien actuó como lateral derecho y ante los constantes problemas que tuvo para contener al prometedor atacante turco Kenan Yildiz, fue sustituido en el minuto 32.

Tras el compromiso, Del Rosso explicó por qué decidieron reemplazarlo poco después de la primera media hora de juego: "Danilo Veiga estuvo enfermo cuatro días y solo tuvo un entrenamiento, así que Eusebio (Di Francensco) no quería que fuera titular. Pérez es un jugador joven y tuvo un debut difícil. Le costó, pero asumimos la responsabilidad", dijo al canal DAZN.

Sobre el desempeño que tuvo el formado en Curicó Unido, Del Rosso aseveró que "tiene potencial en ese puesto; a veces se necesita valentía para arriesgarse. Hubiéramos preferido que Danilo descansara, pero el partido nos llevó a hacer el cambio".

La prensa italiana se mostró un tanto piadosa con el criollo. "En su debut en la Serie A, tiene la mala suerte de encontrarse frente a un fuerte Yildiz. Su partido termina a la media hora, pero no todo es su culpa", indicaron en Corriere della Sera.

Corriere Salentino, en tanto, apuntó que el maulino se mostró "inexperto y un poco a revisar en ciertos movimientos. No fue un debut fácil pero estuvo a la altura".

Sin embargo, el portal Eurosport no fue tan benevolente con Pérez. "Lo meten, lo reubican de central a lateral para encargarse de uno de los jugadores más efectivos de la Serie A en el uno contra uno. Termina de espaldas con tanta frecuencia que ni siquiera un esquiador novato lo habría hecho en Sestriere. Después de media hora, se ven obligados a sacarlo del campo. Mala para él, pero aún peor, la decisión", remarcaron en el citado medio