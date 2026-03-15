Cuba: "Aumento explosivo" de protestas por apagones y firme advertencia de Díaz-Canel contra el "vandalismo"

Al menos cinco personas fueron detenidas este sábado en Morón (centro de Cuba) en unos incidentes violentos tras una protesta antigubernamental por los prolongados apagones y la escasez de alimentos en la isla, informó el medio oficial Invasor.

Según múltiples testimonios, varios centenares de personas se concentraron en la noche del viernes en Morón tras más de un día entero sin corriente eléctrica en sus domicilios, fruto de la crisis energética del país, recientemente agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Los manifestantes de distintas edades recorrieron de forma pacífica algunas calles de la ciudad, golpeando cacerolas y con las linternas de sus teléfonos encendidas y en alto, porque Morón se encontraba sumido en la oscuridad por los apagones.

Los participantes gritaban lemas como "¡Corriente y comida!,¡Libertad!,¡Pongan la corriente!,¡Patria y Vida!" y "¡Abajo la dictadura!", además de algunos insultos contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, según distintos videos en redes sociales.

Posteriormente, llegaron a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) para interpelar a las autoridades.

Allí, la tensión fue escalando hasta que un grupo reducido de personas lanzó piedras contra la sede del partido, entró al inmueble provocando destrozos y organizó una hoguera de grandes dimensiones frente a la puerta, al parecer con materiales extraídos del interior.

Detenidos, heridos y afectaciones en locales

Equipos especiales del Ministerio del Interior cargaron contra las personas congregadas frente a la sede del partido.

En ese momento, se llevaron a cabo las detenciones y se oyeron ruidos similares a disparos. Varios testimonios informaron de heridos.

El diario Invasor indicó que también se reportaron "afectaciones" en una farmacia y en una filial de la cadena estatal de tiendas Caribe.

Desde esos momentos, y durante horas, la cobertura móvil en Morón dejó de funcionar. La ONG Justicia 11J denunció "un posible apagón de internet" en la localidad.

El incremento de los apagones en semanas recientes ha atizado el descontento social en Cuba y durante los últimos días se han registrado pequeñas protestas y cacerolazos en diversas ciudades del país, principalmente en La Habana.

Díaz-Canel: "Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad"

En referencia a la protesta en Morón, el presidente Díaz-Canel afirmó el sábado que "para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad".

En un mensaje en redes sociales, consideró que es "comprensible el malestar" por los apagones y "legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público".

Sin embargo, el mandatario cubano agregó que "lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones".

"Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad", concluyó Díaz-Canel.

La implicación de universitarios en protestas y "el aumento del nivel de violencia"

El malestar social se cruza con la reciente confirmación por parte de Cuba sobre conversaciones mantenidas con EE.UU., que ha aumentado la presión contra la isla por el bloqueo energético y ha causado problemas como el aumento de los cortes eléctricos hasta tasas récord, el incremento de los precios de los alimentos, el colapso de la entrada de divisas y el ostensible deterioro de los servicios públicos.

La socióloga cubana Cecilia Bobes, autora del estudio "Protestas en Cuba. Más allá del 11 de Julio", destaca en declaraciones a la agencia de noticias EFE que en la última semana se ha producido un "aumento explosivo" de las protestas.

"Llama la atención el involucramiento de estudiantes universitarios y el aumento del nivel de violencia de algunas de ellas. Por todo ello, creo que estas protestas de los últimos días muestran una renovación de la arena de conflictividad social", señala esta profesora universitaria e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en México.

La Universidad de La Habana registró el lunes su primera ocupación del espacio público en décadas, cuando cerca de 30 jóvenes protagonizaron una sentada en la icónica escalinata del centro académico.

La protesta no quedó ahí. Los estudiantes se están organizando en torno a un grupo llamado Acción de Reforma Universitaria, que busca seguir impulsando sus demandas.

Estos jóvenes critican, por un lado, las condiciones actuales de aprendizaje, sin clases presenciales por la crisis energética, y también sin corriente ni conexión a internet gran parte del día por los apagones.

Por otro, denuncian que ni las autoridades universitarias ni la oficialista Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) escucha y trata de atender y resolver sus demandas.

Está previsto que los miembros de Acción de Reforma Universitaria se reúnan el lunes en las instalaciones de la Universidad de La Habana con el ministro de Educación Superior, Walter Baluja, un encuentro que no será público.