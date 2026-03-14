Kast presentó "Plan de Reconstrucción Nacional" que incluye rebaja de impuesto corporativo

El Presidente José Antonio Kast presentó este sábado, desde la Región del Biobío, su "Plan de Reconstrucción Nacional", dentro del que incluyó su anunciada rebaja de impuestos a las empresas.

La iniciativa contempla más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes: reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por catástrofes, reactivación económica, ordenamiento de las finanzas públicas, fortalecimiento institucional y "reconstrucción del orden y la seguridad" pública.

En la Población Ríos de Chile, en la localidad de Lirquén (comuna de Penco), donde compartió con familias damnificadas por el mega incendio de enero, Kast explicó que el proyecto considera recursos por 400 mil millones de pesos para impulsar obras de recuperación de las zonas afectadas y poder extender el Fondo de Emergencia Transitorio de Incendio.

"Son cosas inesperadas (los incendios), que se llevan todo. Y ustedes lo pueden ver acá. (El fuego) no solamente se llevó los edificios, se llevó a familiares, se llevó recuerdos, historias, trabajo, vínculos... y esta tragedia sigue, porque algunos siguen aquí en condiciones muy precarias, otros han tenido que ir muy lejos", reflexionó el Presidente.

Durante su intervención, Kast precisó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo será la cartera encargada de liderar y coordinar el proceso de reconstrucción. Asimismo, para contener el gasto fiscal, el jefe de Estado detalló un plan que contempla la rebaja de impuestos corporativos y modificaciones a la gratuidad universitaria, buscando frenar su ampliación a nuevos deciles y limitar su acceso solo a estudiantes menores de 30 años.

"Hemos visto cómo empresas nacionales y extranjeras eligen países vecinos porque hay bajas de impuestos, porque hay menos regulaciones, y nos dejan a nosotros sin nada. Por lo tanto, también este proyecto de ley plantea una rebaja al impuesto corporativo -que es gradual- del 27 al 23 por ciento del impuesto corporativo".

La agenda de Kast en Biobío -junto a ministros como Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, Fernando Barros, Trinidad Steinert y María Jesús Wulf- contempla también una visita a la comuna de Los Álamos.

"Cuellos de botella" en Valparaíso

En paralelo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; y la vocera Mara Sedini, estuvieron en la Región de Valparaíso para revisar los avances de la reconstrucción en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, una de las zonas más afectadas por el megaincendio de 2024.

En el lugar, el titular del Minvu entregó un crítico diagnóstico sobre el avance del proceso: "Un tercio de las familias aún no tiene subsidio y está declarado como inhábil, y otro grupo tiene subsidio, pero sin obras", explicó.

Son 4.200 familias damnificadas en la zona, según la ficha FIBE, y del total, un 11 por ciento corresponde a viviendas entregadas y cerca de un 20 por ciento está en construcción, detalló Poduje.

"Si uno hace la cuenta, solamente un tercio tiene algún tipo de obra y apenas un 11% de las viviendas ha sido entregado. Estamos en una situación de atraso y lo que hemos instruido a los equipos del Serviu, por instrucción del Presidente, es resolver primero los cuellos de botella que han frenado el proceso", sostuvo.

Ministros Iván Poduje y Mara Sedini en sector El Olivar, Viña del Mar. Foto:ATON

"La Cámara no es un buzón": PPD exige detalles del proyecto

El proyecto, que busca hacer frente a las consecuencias de los incendios, incluye medidas polémicas de contención fiscal. Frente a este escenario, desde la bancada del Partido por la Democracia (PPD), el diputado Héctor Ulloa, entregó la postura de su sector.

Si bien el parlamentario valoró la iniciativa general, enfatizó en la necesidad de mayor transparencia: "estamos totalmente disponibles a estudiar junto con nuestros equipos de trabajo el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, queremos dejar muy en claro que la Cámara de Diputados no es un buzón".

El legislador exigió la presencia de los secretarios de Estado involucrados, "necesitamos que en los próximos días los ministros de Vivienda y de Hacienda se desplieguen en el Congreso a explicar en detalle el proyecto de ley, sobre todo lo relativo a la rebaja de impuestos corporativos y los límites a la gratuidad en la educación", sentenció.

"Asimismo, esperamos que el gobierno esté disponible a escuchar para poder mejorar aquellas medidas que lo requieran", concluyó el diputado.