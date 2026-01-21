Darío Osorio y su renovación con Midtjylland: Me motiva jugar contra los equipos más fuertes

Tras la renovación del atacante nacional Darío Osorio con Midtjylland hasta 2030, el chileno expresó los motivos por los cuales extendió su contrato con el cuadro danés y aseguró que le "motiva competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes".

El seleccionado chileno comentó en el sitio oficial de Midtjylland sobre las motivaciones que tiene por jugar a nivel continental en Europa: "Siempre he soñado con competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes en torneos europeos. El hecho de que ahora esté viviendo este sueño que tuve desde pequeño me motiva y me impulsa a esforzarme aún más", explicó.

El exfutbolista de Universidad de Chile destacó el trato que recibió desde que llegó al club escandinavo."He crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo tanto dentro como fuera de la cancha, y disfruto de un entorno con constantes exigencias y donde puedo seguir desarrollándome. Sé que Midtjylland quiere lo mejor para mí", expresó.

Finalmente, el nacido en Hijuelas analizó lo que viene para el elenco de Dinamarca y como se están preparando para afrontarlo. "Hemos demostrado que podemos ser competitivos. Seguiré ayudando al equipo y luchando por el campeonato, la copa y el ascenso a la Europa League. Requiere mucha concentración y trabajo duro, pero para eso entrenamos cada día", concluyó Osorio.