Desde Independiente anticiparon salida de Loyola: "Se nos va un jugador muy importante

Felipe Loyola está a pasos de aterrizar en la Serie A y dos elementos importantes de Independiente abordaron la cercana partida del volante chileno.

El nacional no estuvo citado para el amistoso ante Everton en la Serie Río de La Plata, en medio de los movimientos para recalar en el club Pisa.

"Loyola está en una negociación avanzada que no sé si se va a concretar"", señaló el técnico Gustavo Quinteros en el marco del mencionado partido, aclarando que su ausencia fue "por precaución; él venía jugando bien y entrenado muy bien".

De todas formas, el DT aclaró que "si él no llega a tener noticias o no se llega a un acuerdo de esa transferencia, el viernes va a jugar (ante Montevideo Wanderers)".

En tanto, el volante Lautaro Millán expuso: "Le deseamos lo mejor, se nos va un jugador muy importante, pero da un salto. No hablamos nada sobre el pase con Felipe, dejamos que él se arregle, ojalá salga todo bien", declaró el joven volante, quien anotó un golazo en el triunfo de su equipo.