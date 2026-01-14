"Muñeca bielorrusa": Fiscalía formaliza a tres implicados y revela prueba clave contra Vivanco

En el marco de la denominada trama "muñeca bielorrusa", la Fiscalía se encuentra formalizando este miércoles, por el delito de lavado de activos, a tres nuevos implicados de alto perfil: los conservadores de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de Chillán, Yamil Najle, junto al dueño de una casa de cambios capitalina, Harold Pizarro.

Según el Ministerio Público, los imputados jugaron un rol clave en la estratagema para ocultar el origen de fondos provenientes de presuntas coimas pagadas a la suspendida exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La jornada ha estado marcada por la revelación de un antecedente crucial que echa por tierra la estrategia de defensa de la magistrada.

De acuerdo con el fiscal Marco Muñoz, Najle entregó un correo electrónico que contenía un borrador de contrato redactado por la propia Vivanco, creado con el fin de justificar retroactivamente millonarios pagos efectuados a su pareja, Gonzalo Migueles.

"El antecedente era procedente de la cuenta de correo electrónico de doña Ángela Vivanco, el cual contenía un contrato del cual se justificaban algunos pagos que se habían efectuado a partir del año 2025 a don Yamil Najle. Este contrato que se encontraba alojado en el correo de don Yamil Najle no fue encontrado en el correo de doña Ángela Vivanco, que era un correo de la Universidad Católica. No fue encontrado; es decir, había sido eliminado", explicó el persecutor.

La tesis de la Fiscalía apunta a que Yáber y Najle utilizaron sus estructuras financieras para simular la prestación de servicios por parte de Migueles a empresas de su propiedad, a través de la confección de "contratos ideológicamente falsos".

Para Pizarro y Najle se solicitó el arresto domiciliario parcial, mientras que para Yáber la petición fue de arresto domiciliario total. Con esto, se confirma que en esta etapa de la "trama bielorrusa" no habrá nuevas órdenes de prisión preventiva.

La audiencia continúa en desarrollo.