Jordhy Thompson volvió a su club con sobrepeso: En vacaciones no puedo trabajar tan duro

En vísperas del regreso a la acción en la Liga Premier de Rusia, el delantero nacional Jordhy Thompson reflexionó sobre los dos años que ha estado en el país euroasiático desde su arribo a Orenburg a inicios de 2024.

En conversación con el portal Metaratings, el exColo Colo señaló que: "En Chile, la gente es más amable: Todos se abrazan al saludar. Aquí no es así; (los chilenos) somos más abiertos".

"Incluso si un chileno tiene un problema, anda sonriendo, mientras que los rusos son más serios", añadió el extremo.

Además, el antofagastino reconoció que pese al tiempo transcurrido desde su llegada al club, aún no maneja la lengua local. "El ruso es un idioma muy difícil. Espero algún día poder aprenderlo", admitió.

Por último, el futbolista de 21 años reveló que volvió a los trabajos con un leve sobrepeso y explicó que: "Durante las vacaciones, no puedo trabajar tan duro como durante los entrenamientos con el equipo. Hay mucho trabajo por delante; nos pondremos en forma".

En la presente temporada, Thompson ha disputado un total de 19 partidos, registrando cinco goles y dos asistencias.