Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Medio eligió a Darío Osorio como el mejor puntero derecho de la liga danesa

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El chileno fue destacado gracias a su buena campaña con Midtjylland.

Medio eligió a Darío Osorio como el mejor puntero derecho de la liga danesa
 Midtjylland FC
En medio del receso de la Superliga de Dinamarca, el seleccionado nacional Darío Osorio, futbolista del FC Midtjylland, recibió un importante reconocimiento por su gran temporada con los "lobos".

La revista Tipsbladet escogió al oriundo de Hijuelas como el mejor extremo derecho tras el primer semestre de la competición, superando por un punto al local Tobias Bech, favorito de los fanáticos.

Desde el citado medio destacaron que el chileno "ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque quizás haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan esta temporada, cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición y pase, además de haber mejorado en defensa".

En lo que va de campaña, sumando todos los torneos, Osorio ha disputado 29 partidos, con un saldo de seis tantos y ocho asistencias.

