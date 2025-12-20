[VIDEO] Marcelino Núñez brindó asistencia para la victoria de Ipswich Town sobre Sheffield Wednesday

Ipswich Town contó con una asistencia clave del volante chileno Marcelino Núñez para imponerse por 3-1 a Sheffield Wednesday en la fecha 22 de la Championship, permitiéndose así mantenerse dentro del podio en la búsqueda del ascenso a la Premier League.

El choque en el Portman Road Stadium tuvo al formado en Universidad Católica como titular. En cancha pudo presenciar como Leif Davis aportó el primer pase gol del partido al habilitar a Cédric Kipré (33') para la apertura del marcador de los suyos.

Los dirigidos por Kieran McKenna siguieron a la carga en el complemento y ahí el chileno aprovechó de lucirse con un pase para el tanto de Jaden Philogene-Bidace (60'), quien aseguró la victoria antes del descuento de Liam Cooper (71') para la visita.

Cerca de la recta final, llegó el 3-1 definitivo gracias a una conquista de Jack Clarke (87'). Posterior a esto, Núñez abandonó el campo de juego al ser sustituido por Ashley Young (89').

Con la victoria, Ipswich Town llegó a 37 puntos en el tercer lugar y quedó a once unidades del liderato que comanda Coventry con 48 positivos en la segunda división. Para su siguiente desafío, el equipo de Núñez visitará a Milwall el 20 de diciembre.