Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.0°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobresal

Cobresal anunció el retorno de Guillermo Pacheco para la temporada 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lateral llegó tras su paso en Deportes Limache.

Cobresal anunció el retorno de Guillermo Pacheco para la temporada 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

- Revisa todas las movidas en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Cobresal hizo oficial la vuelta del defensor nacional Guillermo Pacheco y sumó así su octava incorporación para competir en Primera División, Copa Chile, Copa de La Liga y fase previa de la Copa Sudamericana.

El jugador de 36 años retornó al cuadro minero tras su paso por Deportes Limache y vivirá su segundo ciclo con Cobresal. También vistió las camisetas de San Luis y Deportes Temuco.

"¡Bienvenido nuevamente, Guillermo! Juntos iremos con todo por nuevos desafíos y grandes objetivos", comunicó el club en redes sociales.

Pacheco se sumó a Antonio CastilloBryan Carvallo, Esteban ValenciaAgustín Nadruz, Juan Fuentes, Stefan Pino y Renato Huerta como los nuevos refuerzos del equipo de El Salvador.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada