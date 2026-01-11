Cobresal anunció el retorno de Guillermo Pacheco para la temporada 2026

- Revisa todas las movidas en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Cobresal hizo oficial la vuelta del defensor nacional Guillermo Pacheco y sumó así su octava incorporación para competir en Primera División, Copa Chile, Copa de La Liga y fase previa de la Copa Sudamericana.

El jugador de 36 años retornó al cuadro minero tras su paso por Deportes Limache y vivirá su segundo ciclo con Cobresal. También vistió las camisetas de San Luis y Deportes Temuco.

"¡Bienvenido nuevamente, Guillermo! Juntos iremos con todo por nuevos desafíos y grandes objetivos", comunicó el club en redes sociales.

Pacheco se sumó a Antonio Castillo, Bryan Carvallo, Esteban Valencia, Agustín Nadruz, Juan Fuentes, Stefan Pino y Renato Huerta como los nuevos refuerzos del equipo de El Salvador.