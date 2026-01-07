Camila Polizzi anuncia incursión en cine para adultos

Camila Polizzi, principal imputada del denominado Caso Lencería, vinculado al Caso Convenios, anunció la grabación de su primera película para adultos en una plataforma especializada, con un lanzamiento en la Región Metropolitana.

El anuncio vuelve a situarla en el centro de la polémica, considerando que durante enero comenzará el proceso judicial por el traspaso de 250 millones de pesos a una corporación que ella arrendó y que recibió fondos del Gobierno Regional del Biobío.

La situación fue abordada por el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Biobío, Georgy Schubert, quien aclaró que el organismo no emite juicios sobre la conducta privada de los imputados cuando esta no se vincula directamente al proceso judicial.

Sin embargo, Schubert señaló que, de constatarse un incumplimiento de la medida cautelar vigente (arresto domiciliario nocturno) el CDE solicitará su revisión. En ese caso, se podría pedir una medida cautelar más gravosa, ya que estas "están para ser respetadas" y su cumplimiento es clave en el procedimiento.

Desde el Consejo recalcaron además que esperan una condena penal por los delitos imputados y recordaron que están solicitando una pena de hasta 28 años de cárcel para Polizzi.