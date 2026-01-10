Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea (UE) siguen con varias movilizaciones en protesta de la luz verde de los Estados miembros a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur.

Según los trabajadores de ese sector, la medida "antepone los intereses de la industria agroalimentaria a los medios de vida de los agricultores y los trabajadores agrícolas". En los últimos días, los productores han protagonizado protestas contra ese acuerdo en distintos países europeos, incluidos España, Francia, Alemania, Bélgica o Grecia.

Las manifestaciones más vistosas se han registrado en Bruselas, donde tractores bloquean las rutas y lanzan una gran cantidad de papas, una acción que ha sido viralizada en redes sociales.

