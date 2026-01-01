"Se va un año difícil": El mensaje de Lucas Cepeda para despedir el 2025 y empezar al 2026

El futbolista de Colo-Colo, Lucas Cepeda, publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir el 2025, en el que se sinceró sobre la difícil temporada y expresó su optimismo de cara al nuevo año.

El exjugador de Santiago Wanderers compartió en sus redes sociales un reflexivo balance de su 2025. A través de diversas imágenes que resumen lo vivido durante el año.

"Se va un año difícil en todo ámbito. Fueron muchos momentos de superación, siempre con la ambición de crecer y superarme cada día. También tuve momentos bonitos que quise que siguieran pasando pero no todo se puede en la vida, hay que darse cuenta cuando las cosas te hacen mal y hay que soltar", detalló en su cuenta de Instagram.

Por último se mostró emocionado de lo que será su nueva temporada a modo personal: "Voy por un 2026 con todo, lo soñé, lo decreto y lo haré que suceda".