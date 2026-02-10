Arturo Vidal se defendió de las críticas: La seguridad y la clase no se pierde

El experimentado volante Arturo Vidal salió al paso de las críticas que recibió por su desempeño futbolístico en este inicio de año con Colo Colo.

"Eso es lo bueno, uno va perdiendo velocidad, pero la seguridad y la clase no se pierde", comentó el bicampeón de América en una trasmisión en Kick.

Con respecto a los cuestionamientos en su contra, el "King" sostuvo que "la gente no analiza los pases, pero varios son complicados. Puedes dar pases para el lado, pero los míos siempre van hacia adelante, a campo contrario, eso tiene mucho valor".

"Pocas veces daré pases para el lado, cuando es mucho la despejo. Trato de avanzar, porque un pase para atrás es pérdida de tiempo, más en Colo Colo. Gracias a Dios puedo pegarle bien con las dos piernas", agregó el volante.

El oriundo de San Joaquín siguió con su análisis y afirmó que "es difícil quitar hartas pelotas en Colo Colo, como los otros equipos se meten atrás o juegan muy largo. Es difícil presionar en esa posición, hay que estar concentrado. Si no estuviera en Colo Colo y jugara en un equipo más chico, quitaría más pelotas".

Por último, Vidal se refirió a su adaptación a la nueva posición en la cancha. "En esa posición debo defender, que no nos hagan goles. En los choques y saltos no he tenido problemas, me siento más seguro", finalizó.