Tribunal de Disciplina determinó castigo a U. de Chile por graves incidentes ante Audax en el Nacional

El Tribunal de Disciplina de la ANFP, de forma unánime, decidió castigar a Universidad de Chile en los tres próximos partidos en condición del local en el Estadio Nacional, debido a los graves incidentes que protagonizó un grupo de barristas de Los de Abajo en el partido con Audax Italiano el 30 de enero pasado, en la primera fecha de la Liga 2026.

De acuerdo al fallo del Tribunal, en su próximo partido de local, la U tendrá que jugar con la galería sur completamente cerrada sin acceso a público; y en los siguientes dos encuentros, con acceso limitado, son entrada para mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años de edad.

"Las sanciones deberán cumplirse sin atender a que fecha del campeonato de Primera

División correspondan los próximos tres partidos que se programen para ser disputados en el Estadio Nacional, sean éstos consecutivos o no", precisó el Tribunal en su veredicto.

El Tribunal argumentó que esta medida se tomó considerando la gravedad de los incidentes, como también las circunstancias concurrentes en este caso:

Las medidas de prevención que adoptó la U

No hubo invasión al campo de juego

El partido no fue suspendido

las medidas que permitieron individualizar a los involucrados en los incidentes, con medidas administrativas y judiciales en su contra

La correcta y oportuna intervención de los integrantes de seguridad

Y el comportamiento del resto de los hinchas que no participaron de los desmanes.

Los incidentes ocurrieron en la galería sur del Estadio Nacional al inicio del primer tiempo, en el descanso, y al inicio del complemento.

Fue tras el entretiempo cuando la situación empeoró, con grupos de hinchas que incluso iniciaron dos focos de incendios. El segundo provocó la interrupción momentánea del partido, hasta que las fuerzas de seguridad pública y privada pudieron controlar los incidentes.

De esta forma, la U tendrá que jugar con la galería sur cerrada en el Nacional el 22 de febrero, cuando enfrente a Deportes Limache por la cuarta fecha.

Y los partidos con acceso limitado en la galería sur serán ante U. de Concepción y (posiblemente) ante Deportes La Serena, en la sexta y octava fecha.

