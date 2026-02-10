Ñuñoa: Detienen a cuidadores por agredir a personas con discapacidad intelectual

Dos cuidadores de una residencia para personas con discapacidad intelectual fueron detenidos por Carabineros, luego que vecinos denunciaran diversas agresiones contra los residentes.

Los incidentes fueron captados en video por los habitantes de calle Villaseca: uno de estos registros muestra a uno de los enfermeros rociando con una manguera a un paciente para calmar una supuesta crisis.

Una de las denunciantes, Tamara Valdés, señaló a Cooperativa que las agresiones empezaron "hace dos semanas, donde escuchábamos gritos, llantos, lamentos, gritos angustiantes, desgarradores, como si fuera prácticamente un matadero, dejaban gritar a los niños, 15 o 20 minutos. Uno dice: si es un hogar con chicos con una condición diferente, más ojo hay que tener o darles una contención, estar ahí para apoyarlos".

Las personas agredidas fueron trasladadas hasta un recinto asistencial para constatar lesiones y posteriormente, serán puestas en contacto con sus familiares más cercanos.

No obstante, es posible que esto derive en algunas complicaciones, ya que la familia de uno de los residentes es oriunda de Concepción, Región del Biobío.

Por lo demás, se desconoce si la residencia contaba con los permisos necesarios para funcionar.