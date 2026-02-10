Blanco y Negro notificó a la CMF gran rebaja en su deuda tributaria

Blanco y Negro, concesionaria que administra al club Colo Colo, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una importante rebaja en la deuda tributaria, debido a un cambio en la legislación que modifica el régimen de intereses moratorios que se aplican a deudas con el Estado.

De acuerdo al hecho esencial, esta rebaja ocurre por la entrada en vigencia de la Ley N° 21.713; y el Servicio de Impuestos Internos (SII) redujo la tasa de interés anual desde un 19,56 por ciento a un ocho por ciento, provocando una baja importante en los montos que debe cancelar ByN.

Es decir, con esta reducción de la tasa de interés, la deuda de Blanco y Negro con el Estado pasó de $8.840 millones de pesos a $5.326 millones, equivalente a una rebaja de un 40 por ciento.

"La rebaja antes señalada será reflejada en los estados financieros anuales de la Sociedad, los cuales todavía no han sido aprobados ni por su directorio ni por sus accionistas. Del mismo modo, la información referida tampoco ha sido revisada ni auditada por los auditores externos de la sociedad, de forma tal que podría estar sujeta a ajustes al momento de la preparación y preparación de los Estados Financieros correspondientes", precisó Blanco y Negro.

El contrato de concesión de Blanco y Negro con Colo Colo, que empezó en 2005, expirará en 2035, y existen dos escenarios posibles: Que la Sociedad Anómina cancele esta deuda, para mantenerse en el equipo con un 50 por ciento del poder; o que no la pague, y el Club Social tendrá el 99 por ciento del control del equipo.