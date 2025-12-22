Colo Colo a 23 años del título en la quiebra: "Uno de los más importantes de la historia"

Colo Colo conmemoró los 23 años del título obtenido en 2002 en medio de un grave problema económico que tenía al elenco "popular" en quiebra.

"Un día como hoy, el 'Cacique' levantó el Clausura 2002, la estrella 23 y uno de los campeonatos más importantes de nuestra historia. En medio de la quiebra del club, con un plantel lleno de juveniles y liderado por Marcelo Espina y Marcelo Barticciotto", publicó el elenco de Macul en redes sociales.

"Colo Colo se sobrepuso a la adversidad y volvió a lo más alto, demostrando que su grandeza es eterna", añadieron los "albos".

En aquella ocasión, Colo Colo disputó la final ante Universidad Católica y tras imponerse por 2-0 en el Estadio Munumental por el partido de ida, se consagraron con una victoria por 3-2 en la vuelta jugada en el Estadio Nacional.