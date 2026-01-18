Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El "Cacique" afronta su segundo desafío en el torneo que se disputa en Uruguay
El "Cacique" afronta su segundo desafío en el torneo que se disputa en Uruguay
Este domingo, Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en el Parque "Alfredo Víctor Viera" en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata y quiere repetir el triunfo obtenido ante Olimpia en su debut en el torneo que se disputa en Uruguay.
0-1: 33' Paolo Guerrero (ALI)