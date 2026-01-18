Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata

Este domingo, Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en el Parque "Alfredo Víctor Viera" en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata y quiere repetir el triunfo obtenido ante Olimpia en su debut en el torneo que se disputa en Uruguay.

Colo Colo 0-1 Alianza Lima. Primer tiempo. Parque "Alfredo Víctor Viera". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 33' Paolo Guerrero (ALI)