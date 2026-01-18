Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Cacique" afronta su segundo desafío en el torneo que se disputa en Uruguay

Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata
Este domingo, Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en el Parque "Alfredo Víctor Viera" en su segundo duelo por la Serie Río de La Plata y quiere repetir el triunfo obtenido ante Olimpia en su debut en el torneo que se disputa en Uruguay.

0-1: 33' Paolo Guerrero (ALI)

