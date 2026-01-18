Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Boric

Incendios en Ñuble y Biobío: Presidente Boric anuncia coordinación y reunión con Kast

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

"El Gobierno saliente y el futuro tenemos que ser uno para responderle a los chilenos y chilenas que nos necesitan", sostuvo.

 ATON

No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica el día de mañana (lunes), después del Cogrid", afirmó el Mandatario en ejercicio.

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, el Presidente Gabriel Boric destacó la necesidad de una coordinación transversal entre el actual Gobierno y la próxima administración, tras confirmar contactos directos con el Mandatario electo, José Antonio Kast.

Durante su vocería en Concepción, el Mandatario informó que sostuvo una conversación con Kast con el objetivo de compartir información relevante sobre la situación que enfrenta la zona centro-sur y coordinar acciones frente a la catástrofe.

"Él también va a tener una conversación con algunas de las autoridades de la zona más tarde y esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto. Por lo tanto, aquí el Gobierno saliente y el futuro Gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan", señaló.

Boric subrayó que el trabajo conjunto será clave no solo para enfrentar la emergencia inmediata, sino también para los desafíos que vendrán una vez controlados los incendios. En esa línea, valoró la disposición manifestada por Kast.

"El (futuro) Presidente José Antonio Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica el día de mañana (lunes), después del Cogrid", afirmó.

"Nos vamos a reunir con el Presidente electo para justamente compartir la última información e ir coordinando, porque de seguro, como sabemos, las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este Gobierno", dijo el Mandatario. 

Según trascendió, el encuentro entre el Presidente en ejercicio y el Presidente electo se realizará el lunes cerca del mediodía en el Palacio de La Moneda.

