Colo Colo está evaluando la realización de la "Noche Alba" para 2026

Colo Colo está evaluando la realización de una nueva edición de la Noche Alba de cara a lo que será su participación en la Liga de Primera 2026.

Según Cooperativa Deportes la fecha pensada para este evento es el 25 de enero, un poco antes del comienzo del torneo nacional.

Debido a que aún esta en suspenso su realización no hay un rival para este encuentro, algo que se irá definiendo con el pasar de los días.

El cuadro "albo" ya tiene confirmada su participación en la Serie Río de la Plata 2026, que comenzará a disputarse desde el 15 de enero y sus rivales por el momento son Olimpia y Peñarol.