¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Colo Colo y Unión Española en la Noche Alba Solidaria?

Colo Colo y Unión Española animarán este miércoles en el Estadio Monumental una Noche Alba Solidaria, en beneficio a los damnificados por los incendios en el sur de Chile.

El cuadro albo llegará al amistoso solidario tras conseguir una necesitada victoria por 2-0 ante Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera.

Por su parte, los hispanos vienen de caer ante Recoleta en su segundo partido de Copa Chile por el grupo E.

¿Cuándo y dónde ver la Noche Alba Solidaria?

La Noche Alba Solidaria, además, tendrá un partido preliminar del equipo femenino ante un conjunto de influencers; y la presencia de artistas invitados, como Princesa Alba, Inti Illimani, Leo Soto y la Sonora de Todos.

El cotejo amistoso entre Colo Colo y Unión Española se disputará a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT) este miércoles 11 de febrero en el Estadio Monumental.

Será transmitido por TNT Sports y en streaming por HBO Max.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.