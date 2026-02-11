Síguenos:
Tópicos: Mundo | Canadá | Sucesos

Tiroteo deja al menos una decena de fallecidos en escuela de Canadá

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Entre los muertos en la secundaria de Tumbler Ridge está el supuesto responsable de los disparos, de acuerdo con la policía.

Tiroteo deja al menos una decena de fallecidos en escuela de Canadá
 CTV News

El tiroteo además dejó casi una treintena de heridos, entre ellos, dos que fueron evacuados en helicóptero por su condición de extrema gravedad.

Al menos 10 personas murieron este martes, entre ellos el supuesto atacante, en el marco de un tiroteo en las inmediaciones de la escuela secundaria de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá.

La Policía informó que seis de los muertos fueron localizados en el interior, mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda, y otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas son atendidas por lesiones en el centro médico local, y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

Además, los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas, y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

A través de un comunicado, la Policía Montada de Canadá indicó que alrededor de las 13:20 hora local (17:20 en Chile) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la institución.

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añade el comunicado.

