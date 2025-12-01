Darío Lezcano demandó a Colo Colo en la FIFA por millonaria deuda

Colo Colo sumó un nuevo problema en el cierre de su atribulado centenario, pues su exdelantero Darío Lezcano inició una demanda ante la FIFA por montos adeudados mientras su carta pertenecía a los albos.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el jugador paraguayo puso en marcha las acciones legales acusando que el "Cacique" no pagó parte del arriendo de su pase para su arribo en febrero de 2023 desde FC Juárez de México.

La cifra en disputa son 870.000 dólares (poco más de $800.500.000 de pesos chilenos al cambio actual) y el proceso puede acarrear duras sanciones para Colo Colo.

En caso de no resolver la deuda, el conjunto "popular" arriesga ser inhabilitado para contratar jugadores en el mercado de pases, situación que se ha visto repetidamente, por ejemplo, en el fútbol argentino durante los últimos años.

Lezcano, sin club desde julio, disputó toda la temporada 2023 con la camiseta de Colo Colo, registrando un discreto rendimiento de cuatro goles en 13 partidos, lo que le valió una cesión en Tacuary hasta la finalización de su contrato en 2024.