¿Damián Pizarro está a detalles de volver a Colo Colo?

Aníbal Mosa habló sobre los posibles fichajes de Colo Colo de cara a la próxima temporada y el nombre de Damián Pizarro asomó como alternativa para los "albos".

Si bien el mandamás de Blanco y Negro no quiso dar mayor información, según informamos en Cooperativa Deportes, el jugador de Le Havre está a detalles de regresar a Macul tras una deslucida estadía en Europa.

"No voy a entregar información porque cuando uno habla las cosas no funcionan", sostuvo Mosa ante los medios, dejando entrever el regreso del joven delantero nacional.

Asimismo, una de las condiciones para concretar un préstamo es que Salomón Rodríguez deje el equipo y liberar un espacio, aunque no han llegado ofertas por el argentino.

Además, el Matías Fernández está listo para arribar al Estadio Monumental tras finalizar contrato en Independiente del Valle.

Desde Argentina, Gustavo Quinteros viene a la carga por Vicente Pizarro para reforzar a Independiente, que ya ofreció a Pablo Galdames para intercambiar por los servicios del capitán del "Cacique", pero recibieron una respuesta negativa.