Esteban Pavez volverá a las convocatorias de Ortiz en Colo Colo

Luego de tres partidos apartado de la citación, el mediocampista y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, volverá a las nóminas del técnico Fernando Ortiz de cara al partido de mañana viernes ante Cobresal, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

La noticia la dio a conocer el propio entrenador albo en la conferencia previa a viajar a El Salvador.

"Esteban estará convocado para el día de mañana, y del tema sobre Esteban se habló suficiente. Lo más importante es sacar un resultado el día de mañana en una cancha difícil y así tratar de sellar un objetivo que teníamos por cumplir", dijo Ortiz en conferencia de prensa.

El duelo entre legionarios y albos se jugará desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre y tú lo podrás seguir en las distintas plataformas de Cooperativa Deportes.