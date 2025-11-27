Esteban Pavez volverá a las convocatorias de Ortiz en Colo Colo
El capitán albo será considerado para el partido ante Cobresal.
Luego de tres partidos apartado de la citación, el mediocampista y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, volverá a las nóminas del técnico Fernando Ortiz de cara al partido de mañana viernes ante Cobresal, por la fecha 29 de la Liga de Primera.
La noticia la dio a conocer el propio entrenador albo en la conferencia previa a viajar a El Salvador.
"Esteban estará convocado para el día de mañana, y del tema sobre Esteban se habló suficiente. Lo más importante es sacar un resultado el día de mañana en una cancha difícil y así tratar de sellar un objetivo que teníamos por cumplir", dijo Ortiz en conferencia de prensa.
El duelo entre legionarios y albos se jugará desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre y tú lo podrás seguir en las distintas plataformas de Cooperativa Deportes.