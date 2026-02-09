FIFA sancionó a Colo Colo por deuda con Estudiantes por el pase de Javier Correa

Colo Colo sufrió un revés en los escritorios, pues la FIFA le aplicó una sanción económica tras fallar a favor de Estudiantes de La Plata, que acusó una deuda por el pase del delantero Javier Correa, fichado a mediados de 2024.

El ente rector del fútbol aceptó parcialmente la denuncia "pincharrata", instando al "Cacique" a pagar $266.666 dólares (casi 228 millones de pesos chilenos), correspondiente al monto adeudado.

Además, a aquel importe se le suma un cinco por ciento de interés anual desde el 11 de junio al 11 de julio de 2025, junto un segundo cinco por ciento de interés, desde el 12 de junio de 2025 hasta la fecha del pago efectivo.

Por otro lado, la penalidad contractual asciende a otros $180.000 dólares (poco menos de 154 millones de pesos chilenos), según el fallo revelado por el abogado trasandino Marcelo Bee Sellares.

En caso de incumplir con el plazo de pago de 45 días, Colo Colo arriesga a una prohibición de inscribir nuevos jugadores, cuya extensión máxima puede alcanzar tres mercados de pases. Aparte, el club puede ser remitido a la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Este baldazo de agua fría complica a los albos en su ya ajustado presupuesto para ir por un último refuerzo, pues como informamos en Cooperativa Deportes buscan un puntero derecho de jerarquía y el gerente deportivo José Daniel Morón está por presentar una lista de candidatos ante el directorio de Blanco y Negro.