Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Jugador de Colo Colo protagonizó escándalo en la piscina de su condominio a un día del Superclásico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La administración pedirá formalmente el contrato de residencia del jugador albo.

Jugador de Colo Colo protagonizó escándalo en la piscina de su condominio a un día del Superclásico
Un insólito momento vivió el defensor de Colo Colo Cristian Riquelme tras un escándalo de proporciones que protagonizó en la piscina comunitaria del condominio donde reside, en una polémica que remece al plantel "popular" tras la dura caída en el Superclásico.

Según informó The Clinic, el lunes, en su día libre, el lateral "albo", quien no fue citado en la derrota ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, fue grabado por un vecino del condominio Alto Macul de La Florida junto a algunos amigos que ingresaron sin ropa a la piscina, alrededor de las 19:00 horas.

"Según información que pudo recabar The Clinic, a eso de las 19:00 horas, Riquelme se encontraba junto a un grupo de amigos y se dirigió al amplio jardín comunitario del recinto. Fue en ese minuto donde un vecino registró que dos personas –aparentemente amigos del futbolista–, se lanzaron a la piscina desnudos en plena tarde", apuntaron en la publicación.

"La situación fue grabada por vecinos, y en la comunidad del condominio AltaVista 2 de Alto Macul se encendieron las alarmas", señalaron.

El mismo medio citado confirmó que la administración del condominio AltoVista 2 en base a los registros de las cámaras de seguridad solicitará formalmente el contrato de arriendo de Riquelme, por lo que tendrá que desalojar el inmueble.

 

