La emotiva despedida de Fernández de Independiente antes de enfocarse en Colo Colo

El flamante refuerzo de Colo Colo, el lateral diestro Matías Fernández, usó sus redes sociales para despedirse de Independiente del Valle, club ecuatoriano donde ganó cinco títulos, entre ellos una Copa Sudamericana.

"Está día se veía lejano pero llegó el momento de tomar caminos separados pero tenemos tantas cosas en común que no será un hasta nunca. Fueron 3 años y medio de momentos inolvidables, momentos únicos, 5 títulos y muchos partidos representando lo que es Independiente del Valle, un club enorme desde dentro con mucha historia por seguir recorriendo y espero que con muchos títulos más", escribió el jugador formado en Santiago Wanderers.

"Solo quiero agradecer a toda la gente que compone el club. Cada una de ellas te demuestra lo que es la institución y los valores que representa, a mis compañeros de todos estos años con los cuales compartimos cosas que nunca se olvidarán, a los hinchas que año tras año son muchos más y a cada persona con la que pude compartir estos casi 4 años me los llevo en el corazón, me voy feliz de todo lo que logramos juntos y creo que es el momento preciso para una despedida, les deseo todo el éxito del mundo ojalá que nos volvamos a encontrar", añadió.

Recordar que Fernández, quien ya fue oficializado como el primer refuerzo de Colo Colo para 2026, se formó en Santiago Wanderers, donde ganó la Copa Chile y la Primera B, para luego pasar a Unión La Calera, desde donde llegó al cuadro ecuatoriano, equipo donde ganó la Copa Ecuador, la Supercopa de Ecuador y viene de conquistar la Serie A, además de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.