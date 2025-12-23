Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.1°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Timonel PS: Veo con preocupación cómo el partido de Kaiser torea a Kast

Publicado: | Fuente: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo en El Primer Café que ve "con preocupación" cómo el Partido Nacional Libertario (PNL), fundado por Johannes Kaiser, está "toreando por la prensa al Presidente electo", José Antonio Kast.

Consultada sobre la convivencia que tendrá el progresismo con las derechas durante la futura Administración, contestó que en realidad "hay que preguntarse si (dicho sector) va a tener la unidad necesaria para darle conducción a las tareas" planteadas por Kast.

"Ojalá así sea, (porque) veo con preocupación, por ejemplo, cómo el partido del excandidato Kaiser torea un poquito por la prensa al Presidente electo. Ahí pareciera ser (una posibilidad) que él (el libertario) termine diciendo que Kast es 'la derechita cobarde'", señaló la timonel socialista.

"Eso es preocupante, porque, finalmente, puede pasar que no logremos tener esa unidad (de coordinación política) que es necesaria no sólo en el Congreso, sino de objetivos que se han propuesto en orden, como priorizar los temas de seguridad e migración, para que tengamos soluciones", indicó la senadora por el Maule.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados