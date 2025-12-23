La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo en El Primer Café que ve "con preocupación" cómo el Partido Nacional Libertario (PNL), fundado por Johannes Kaiser, está "toreando por la prensa al Presidente electo", José Antonio Kast.

Consultada sobre la convivencia que tendrá el progresismo con las derechas durante la futura Administración, contestó que en realidad "hay que preguntarse si (dicho sector) va a tener la unidad necesaria para darle conducción a las tareas" planteadas por Kast.

"Ojalá así sea, (porque) veo con preocupación, por ejemplo, cómo el partido del excandidato Kaiser torea un poquito por la prensa al Presidente electo. Ahí pareciera ser (una posibilidad) que él (el libertario) termine diciendo que Kast es 'la derechita cobarde'", señaló la timonel socialista.

"Eso es preocupante, porque, finalmente, puede pasar que no logremos tener esa unidad (de coordinación política) que es necesaria no sólo en el Congreso, sino de objetivos que se han propuesto en orden, como priorizar los temas de seguridad e migración, para que tengamos soluciones", indicó la senadora por el Maule.

LEER ARTICULO COMPLETO