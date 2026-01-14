La promesa de Ortiz para el 2026: Tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento

Con las maletas cargadas de ilusiones y una responsabilidad clara emprendió rumbo Fernando Ortiz junto al plantel. El entrenador de Colo Colo enfrentó los micrófonos en el aeropuerto en la previa a la pretemporada del equipo y no dudó en establecer la vara alta para el plantel de cara al inicio del Campeonato Nacional 2026.

El DT, quien se mostró "feliz" tras ser ratificado en su cargo, enfatizó que la historia del club no permite relajos. "El compromiso que lleva vestir esta camiseta u ocupar la silla de entrenador, es que tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento", declaró Ortiz, enviando un mensaje a sus dirigidos y a la hinchada.

Al ser consultado sobre si la obligación de levantar el título está presente para esta temporada, la respuesta del "Tano" fue inmediata y contundente: "Siempre".

Mercado abierto y enfoque en el debut

Más allá de las metas deportivas, el técnico también abordó la conformación del equipo. Pese a la ansiedad del medio por nuevos nombres, Ortiz mantuvo la calma. "La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto, así que esperemos hasta últimos momentos para poder hablar de refuerzos. Una vez finalizado en todo sentido, hablaremos en general de los puestos que estamos buscando", explicó, evitando referirse a la búsqueda específica de un delantero o un arquero.

Sobre la disposición táctica y la nueva función que cumplió Arturo Vidal en la pretemporada, el DT valoró la actitud del grupo: "Lo más importante es que todos están predispuestos a hacer cosas o a intentar mejorar para encontrar el equipo. Trabajo todos los días con eso y veo las ganas que tienen de hacer aún mejor a Colo Colo; eso habla por sí solo".

Finalmente, Fernando Ortiz puso paños fríos a la expectativa por el Superclásico ante Universidad de Chile programado para la quinta fecha, centrando toda su atención en el estreno inmediato. "Pienso en Limache. El primer partido es más importante", sentenció.

Colo Colo viajó a Uruguay para enfrentar este jueves a Olimpia, por la Copa Serie Río de La Plata.