Reconocido restaurante le ganó juicio a Blanco y Negro por uso del nombre Colo Colo

El restaurante Plateadas Colo Colo Romeral, un clásico gastronómico de la provincia de Curicó, logró un nuevo triunfo judicial ante la concesionaria Blanco y Negro, sociedad que rige los destinos del club albo.

De acuerdo a lo publicado por el Diario Financiero, la disputa comenzó en enero de 2023, cuando se presentó la solicitud de registro de la mencionada marca para la clase 43, para servicios de restaurantes, entre otros.

Pese a la oposición de ByN, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) otorgó la marca.

Blanco y Negro apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial: "La marca solicitada presenta identidad con el signo de mi parte, razón por la cual resulta confundible desde el punto de vista gráfico y fonético. Es por ello inaceptable que el solicitante haya recurrido a construir la marca pedida valiéndose del prestigio, notoriedad y comunicación pública que esta parte hizo del signo Colo Colo", explicó.

El tribunal de alzada desestimó el recurso y confirmó el fallo de primera instancia: "El público medio consumidor, en el caso específico de los servicios de restaurantes, hoteles y demás requeridos en clase 43, no asociará el Club Deportivo Colo Colo con el restaurant 'Plateadas Colo Colo' ubicado en Romeral, signo que resulta distintivo, no obstante, la fama que posee el club deportivo en el medio nacional", afirmó.