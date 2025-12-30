Walker: La embajadora Manahi Pakarati debería renunciar voluntariamente

En El Primer Café, el excanciller Ignacio Walker dijo este martes que los llamados a la "autodeterminación" y "autogobierno" de Rapa Nui realizados por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, no pueden quedar impunes.

"Son muy graves las declaraciones y las actuaciones de la embajadora Manahi Pakarati en Nueva Zelanda. Hablar de autogobierno, hablar de autodeterminación, es contrario a todo lo que representa la política exterior chilena. Yo creo que ha hecho bien la Cancillería en reprenderla, ha hecho bien ella en pedir excusas, pero creo que no es suficiente", opinó el otrora timonel de la Democracia Cristiana (hoy independiente), abriendo un intenso debate sobre la responsabilidad política de la diplomática.

Para el exministro de Relaciones Exteriores, la salida ideal debería nacer de la propia involucrada: "Dada la gravedad de los hechos, la embajadora Pakarati debiera renunciar a su cargo motu proprio, es decir, por propia iniciativa, porque ella fue depositaria de la confianza del Presidente Boric, que la designó como embajadora, y deja a la Cancillería en una situación muy complicada".

Según Walker, el precedente de impunidad sería peligroso para una política de Estado como la exterior.

"Aquí no puede haber impunidad, y el precedente que se sienta... Ella lleva 20 años en la carrera diplomática, fue formada en la academia. Estas cosas ella las aprendió, las sabe, porque tiene trayectoria: es una embajadora de carrera", sentenció.

Timonel PS: "Esto de 'meter la pata' y pedir disculpas, en ciertos cargos, no es suficiente"

En una línea similar, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aclaró su postura frente a las versiones que sugerían que ya había solicitado la remoción de la embajadora, aunque mantuvo la severidad en su juicio.

"Lo que dije es que me parecía bien grave que ella emitiera opiniones a título personal, en circunstancias que es embajadora; el embajador representa al país. Entiendo que fue reprendida, que ella reconoció el error y bajó el Twitter, pero esto de 'meter la pata' y pedir disculpas creo que, en ciertos cargos, no es suficiente", enfatizó la parlamentaria, insistiendo en que la Cancillería debe actuar conforme a la gravedad del episodio.

Vicepresidente de RN: "El ideal sería que renunciara"

Desde la oposición, Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, coincidió en que la renuncia voluntaria sería el escenario óptimo para evitar un conflicto mayor, pero advirtió que el tiempo se agota.

"El ideal sería que renunciara. Ahora, si no lo hace, creo que el canciller tiene que ejercer sus atribuciones nomas y pedirle el cargo. No sé si será algún error (de Pakarati) o una reminiscencia de estos 'Estados plurinacionales', pero no puede estar representando al Estado de Chile", apuntó el exsubsecretario.

Meza: "Cada minuto que pasa es peor para el Gobierno"

Por su parte, el diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano -la tienda del Presidente electo, José Antonio Kast- alertó sobre el desgaste que esta situación genera directamente en la figura del actual Mandatario.

"Cada día que pasa, cada minuto que pasa, es peor para la embajadora y peor para el Gobierno también. La embajadora, por lealtad con el Presidente que la nombra, debiese evitarle todo este problema y renunciar", argumentó el congresista, subrayando que, de no concretarse la dimisión, la presión sobre Gabriel Boric —quien constitucionalmente maneja las relaciones internacionales— se volverá "inevitable".