Sitio especializado filtró supuesta camiseta alternativa de Colo Colo para 2026

Con Colo Colo armando su plantel para la temporada 2026, se filtró una supuesta camiseta alternativa que utilizará el "Cacique" durante el próximo año, junto con fotos oficiales de la camiseta principal.

El sitio MantosDoFutebol, sitio brasileño especializado en camisetas de fútbol publicó las primeras imagenes de ambos modelos diseñados por Adidas y que se estarán usando durante la próxima temporada.

La primera equipación utiliza el característico color blanco predominante en la camiseta, con un patrón que se extiende a lo largo de toda la prenda, tal como ya se había visto en una filtración anterior.

Por su parte, la camiseta alternativa combina los colores negro y rojo, con un distintivo que recorre todo el cuello y con puntos de varios colores en la espalda.