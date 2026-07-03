Tribunal mantuvo arresto domiciliario a carabineros imputados por muerte de hinchas de Colo Colo

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total para dos carabineros imputados por la muerte de los hinchas de Colo Colo Martina Riquelme y Mylan Liempi, hecho ocurrido el 10 de abril de 2025 en las afueras del Estadio Monumental.

El tribunal también resolvió que los funcionarios deberán cumplir la cautelar en sus respectivos domicilios, bajo supervisión de la PDI, y no en dependencias de una comisaría. Ambos se encuentran imputados por el delito de apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio.

El abogado defensor de los carabineros, Felipe Moraga, afirmó que no quisieron "entrar en debates respecto al fondo del asunto" y reiteró que, a juicio de la defensa, los funcionarios no cometieron la infracción investigada: "No fueron atropellados por el carro policial, que eso lo hemos planteado ya en innumerables ocasiones", sostuvo.

La abogada querellante Mariana Rojas, en tanto, cuestionó la petición de la defensa para modificar la cautelar a arresto nocturno y apuntó que les sorprendió saber que los imputados cumplían la medida en una comisaría y seguían desempeñando funciones como carabineros.

Por su parte, el abogado de la familia de Mylan Liempi, José Henríquez, señaló que se incorporaron antecedentes sobre un eventual actuar negligente o culposo, como no utilizar balizas ni señales sonoras, además de elementos vinculados a la velocidad del vehículo policial.

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, expresó que para la institución es fundamental que se haga justicia y que el caso siente un precedente: "Ojalá esto sirva para dar mayor tranquilidad a las familias y que este proceso pueda terminar lo antes posible", señaló.